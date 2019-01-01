Григорий Серёдкин В Перми 3 июля запустят фейерверки в честь получения звания «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в честь получения звания «Город трудовой доблести» запустят два десятиминутных фейерверка. Их запуск состоится 3 июля в 23:00. Об этом в своём Instagram сообщает глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Как вы уже знаете, Пермь получила звание «Город трудовой доблести». Это большая заслуга всех, кто трудился в военное время. В честь этого в городах, удостоенных звания, пройдут торжественные фейерверки. Пермь не исключение. Два десятиминутных фейерверка состоятся сегодня, 3 июля. Поздравляю всех жителей Перми с присвоением нашему городу такого почётного звания!

Место запуска фейерверков Дмитрий Самойлов не сообщил, однако отметил, что фейерверки будут видны с разных точек города.

Напомним, 2 июля Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» сообщил о том, что Перми присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Пермь стала одним из двадцати городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

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