Дмитрий Енцов журналист В краевой клинической больнице на карантин из-за коронавируса закрыты три отделения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В БУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая клиническая больница» из-за коронавируса на карантин закрыты три отделения — реанимации, второй хирургии и гематологии.

Инфекция обнаружена у 22 сотрудников медучреждения и девяти пациентов.

Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы:

— Реанимационное отделение — всегда зона риска, там самые тяжёлые пациенты, доставленные по экстренным показаниям. И среди них возможно наличие бессимптомных носителей COVID-19. В данном случае пациент, требующий продолжения лечения по хирургическому профилю, был доставлен санавиацией из районной больницы. К счастью, благодаря профессионализму медработников, которые оказывали ему помощь и проводили консультации, он выжил. Впоследствии у него была подтверждена коронавирусная инфекция.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.