Григорий Серёдкин Пермское УФАС начало проверку после отключения электроэнергии в бассейне «БМ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю организовало проверку после того, как ведомству стало известно о полном отключении электроэнергии в бассейне «БМ» из-за задолженности.

По сведениям ООО «БМ», отключение электроэнергии произошло без предупреждения. Имеющийся у бассейна долг за май составлял 80 тыс. руб. Период оплаты электричества за июнь ещё не наступил. При этом из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, бассейн не работал долгое время.

Однако, как считают в ПАО «Пермэнергосбыт», уведомление об отключении электроэнергии было отправлено на электронную почту ООО «БМ» 18 июня в связи со сформировавшейся за май и июнь задолженностью. Её общая сумма достигла 189 тыс. руб. По этой причине «Пермэнергосбыт» 29 июня отключил потребителя от электричества.

Тем не менее, задолженность ООО «БМ» перед компанией была погашена в полном объеме уже 30 июня, и в середине того же дня энергоснабжение бассейна было возобновлено.

Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Пермского УФАС России:

— Мы запросили информацию о получении уведомления от энергосбытовой организации об ограничении электроснабжения бассейна, сведения о наличии/отсутствии задолженности ООО «БМ» перед ПАО «Пермэнергосбыт», а также информацию о наличии оснований для отключения бассейна от электроснабжения. Также ждём от энергетиков документы, которые подтвердят наличие задолженности у потребителя по договору электроснабжения. Например, вступивший в законную силу судебный акт либо подтверждение задолженности потребителем. Мы рассмотрим все предоставленные документы и переписку между организациями в рамках возникшей ситуации, чтобы исключить нарушение антимонопольного законодательства.

Всю запрашиваемую информацию и документы ПАО «Пермэнергосбыт» и ООО «БМ» должны представить Пермскому ФАС до 10 июля 2020 года.

«Непредставление, либо несвоевременное представление информации, либо предоставление неполной или заведомо недостоверной информации антимонопольному органу по его требованию влечёт за собой ответственность, предусмотренную ст. 19.8 КоАП РФ», — добавили в ведомстве.

«Мы получили запрос УФАС по Пермскому краю, и предоставим все необходимые документы в срок до 10 июля. Позиция компании остаётся неизменной: причиной отключения бассейна от сетей энергоснабжения являлось наличие задолженности, и действия компании полностью соответствуют законодательству» — сообщили в ПАО «Пермэнергосбыт».





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