В Пермском крае вводится особый противопожарный режим Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 5 июля вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать в регионе до 10 сентября. Об этом сообщает ВЕТТА.

В период действия режима на территории края запрещается сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ, а также открытый огонь в парках и на сельскохозяйственных угодьях. Контроль за соблюдением противопожарного режима будет осуществлять министерство территориального развития Пермского края.



Данные меры применяются каждый год с наступлением тёплой и сухой погоды. За нарушение особого противопожарного режима предусматриваются штрафы: для граждан — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

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