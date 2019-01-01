Дмитрий Махонин заявил о готовности адресной работы с проблемными домами Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 2 июля, глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с обманутыми дольщиками. Он посетил два объекта в Перми (дома на ул. Челюскинцев, 23 (II очередь) и ул. Декабристов, 97), чтобы рассказать, как будут восстановлены их права, сообщает пресс-служба министерства строительства Пермского края.

Поводом для встречи стало заключение соглашения между Пермским краем и Федеральным фондом защиты прав граждан-участников строительства. Ранее правительство региона направляло ходатайство в адрес Фонда с перечнем проблемных домов, по которым край ждал решения о достройке или выплате компенсаций. Глава региона Дмитрий Махонин лично встречался с руководством Фонда и просил ускорить принятие решений по долгостроям. В результате на прошлой неделе Фонд принял положительное решение и подписал с регионом соглашение о восстановлении прав 2724 обманутых дольщиков 36 долгостроев.

Сейчас необходимо, чтобы Фонд определил способ восстановления прав пострадавших дольщиков. С июля наблюдательный совет Фонда начнет принимать решения о достройке или выплате компенсаций гражданам. Чтобы ускорить процесс принятия решений, край увеличил долю софинансирования из бюджета в 2020 году с 453 до 725 млн руб.

Первым Дмитрий Махонин посетил дом по ул. Челюскинцев, 23 (II очередь). Объект строился с 2012 года, застройщик нарушил права 118 граждан. В начале этого года благодаря совместной работе ЖСК и правительства края объект был введен в эксплуатацию. Это первый проблемный дом, который был достроен с помощью регионального механизма — за счет беспроцентного займа, предоставленного ЖСК. Сейчас, после сдачи объекта в эксплуатацию, дольщики, которые были отнесены к льготным категориям, имеют право на получение субсидии на уплату целевого паевого взноса. Остальным же нужно было вернуть часть средств на достройку ПАИЖК.

Как заявил на встрече Дмитрий Махонин, для того чтобы дольщикам, которые не попали под льготную категорию, не пришлось платить деньги за достройку, правительство края приняло решение предусмотреть в региональном бюджете дополнительно 115 млн руб. Этой суммы будет достаточно, чтобы закрыть долги кооператива перед ПАИЖК. В результате достройка объекта получилась для всех дольщиков бесплатной.

Также глава региона посетил площадку дома по ул. Декабристов, 97. Объект вошел в список соглашения по 36 домам. Недобросовестный застройщик начал возведение объекта в 2010 году. Достройки дома ждут 140 человек. Федеральный фонд должен определить способ восстановления их прав. Для этого будет проведено инструментальное обследование объекта. Это стандартные мероприятия, которые необходимы для принятия решения по каждому объекту. Сроки их проведения устанавливаются Фондом.

Отметим, первыми домами, по которым Федеральный фонд уже начал совместную работу с краем, были три ЖСК: «Толмачева, д. 15» (1 дом), «Первый Пермский микрорайон» (12 домов), «Екатерининская, д. 175» (3 дома). Фондом уже были инициированы все предусмотренные законом процедуры: инструментальное обследование, техническая экспертиза, оценка стоимости квадратного метра.

Глава региона отдельно остановился на тех домах, которые не вошли в соглашение с Фондом защиты прав дольщиков. «В соглашение попали дома, застройщик которых был объявлен банкротом до 2019 года. Мы приложим максимум усилий, чтобы включить дома, где застройщики обанкротились после 2019 года, в допсоглашение в следующем году. Есть дома, где компании не являются банкротами, но при этом строительство не завершается. Таких в регионе 11 домов. Минстрой совместно с прокуратурой ведет работу по каждому из них: заставляем девелоперов достраивать. Это максимально жесткая работа, и первые результаты уже есть: пару домов уже сдали (ул. Куйбышева, 109 и ул. Краепрудская, 44), до осени еще должны сдать: ул. КИМ, 60, ул. Кавказская, 26, ул. Подводников, 80 и ул. Пушкарская, 142.

Впечатлениями от встречи поделился дольщик ЖСК «Столичный» (ул. Декабристов, 97) Александр Шадрин: «Сегодняшняя встреча показала, что губернатор держит руку на пульсе, он знает о нас и продвигает нас, так, чтобы мы попали в наблюдательный совет. <…> Самое главное, знаковое для нас — это встреча с губернатором. За 10 лет мы писали письма, рвались на встречу, устраивали акции — ответа от властей никакого. Это первый руководитель края, который откликнулся без всяких пикетов и т.д. Видно его желание помочь. А самое главное — эти действия подтверждаются во встрече с нами».

Отметим, в Пермском крае 58 проблемных домов, завершения строительства ожидают 4557 дольщиков.

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