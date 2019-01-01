Президент присвоил Перми почётное звание «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Перми присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Об этом в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил Президент России Владимир Путин, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Пермь стала одним из двадцати городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В этом году звание также получили Самара, Казань, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль, Уфа, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Саратов, Магнитогорск, Томск, Ижевск, Ульяновск, Иваново, Боровичи, Новокузнецк и Иркутск.

«Ничто не препятствует присвоить это звание сразу двадцати городам. Аргументы здесь очевидны и убедительны и полностью соответствуют критериям и порядку федерального закона. За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамён Государственного комитета обороны. Многочисленные факты трудового мужества, героизма жителей документально подтверждены. И конечно, хотел бы ещё раз подчеркнуть: мы обязаны учесть мнение людей, которые собирали подписи, — отметил Владимир Путин. — Все необходимые документы подпишу в ближайшее время».

В 1941 году Пермь (Молотов) являлась важным промышленным центром СССР. Здесь выпускались артиллерийские орудия и авиадвигатели, порох и боеприпасы. С началом Великой Отечественной войны промышленность города стремительно переводилась на военные рельсы, сюда шли эшелоны с эвакуированными из западных районов страны заводами. Во время войны Пермь приняла коллективы 64 предприятий, её население увеличилось в более чем полтора раза. За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми возросла на 40%. К сентябрю 1942 года все заводы города в целом в два раза увеличили выпуск продукции. Многие пермские предприятия, ранее выпускавшие продукцию для гражданских нужд, стали работать для фронта, для победы.

Всего в годы Великой Отечественной войны за заслуги перед Родиной 11 орденами наградили девять пермских предприятий, при этом завод №172 им. Ленина удостоился трёх орденов. Во время войны наш регион был одним из главных арсеналов Красной армии: здесь производились артиллерийские системы, авиамоторы, боеприпасы, строились бронепоезда и бронекатера.

Напомним, в год 75-летия Победы Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о присвоении городам почётного звания «Город трудовой доблести». 26 февраля Госдума приняла соответствующий закон. Почётное звание будет присваиваться за значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов городам России, жители которых обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания.

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