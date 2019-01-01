Дмитрий Енцов журналист В микрорайоне Новобродовском под Пермью запланировано строительство церкви Поделиться Поделиться Твитнуть

Предполагаемое место под строительства церкви обведено красным кругом. Фото: yandex.ru/maps

Религиозная организация «Православный приход храма во имя великомученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского Пермской епархии Русской православной церкви» обратилась в городскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлением о предоставлении права использовать участок на ул. Ореховой под «религиозное использование».

Сейчас участок относится к зоне обслуживания промышленности, торговли и мелкого производства.

Заявитель планирует построить там православную церковь, но предпроектные архитектурные и инфраструктурные материалы не были предоставлены комиссии.

Тем не менее вопрос отправлен на публичные слушания с условием, что все недостающие материалы будут к ним подготовлены.

Отметим, что указанный участок расположен в микрорайоне Новобродовском рядом с Бродовским трактом и недалеко от Восточного обхода Перми по пути в Жебреи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.