Дмитрий Енцов журналист В Перми недалеко от цирка планируется построить ледовый стадион Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по физической культуре и спорту администрации Перми озвучил планы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Мотовилихинском районе, недалеко от цирка, на участке по адресу ул. Лебедева, 46а.

Как отметили представители заявителя на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, сейчас участок, находящийся в муниципальной собственности, расположен в зоне парков и скверов ТОП-1.

Для проектирования ФОКа требуется его перевоз в зону ЦС-3 (спортивных и спортивно-зрелищных сооружений).

Предварительно, ФОК будет копией аналогичного объекта на ул. Урожайной (в 2019 году там открылся ФОК «Ледовый». — Ред.), но предпроектного решения пока нет. Хотя направленность объекта та же — для занятий фигурным катанием, конькобежными видами спорта и хоккеем.

При этом у нескольких членов комиссии возникли сомнения в обоснованности появления объекта именно в указанном месте. В частности, архитектор Сергей Шамарин указал, что стадион фактически будет построен «во дворах», и у жителей вся территория воспринимается именно как «дворовая».

Председатель комиссии, первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев указал на недостаточность обоснования строительство ФОКа в этом месте, а также на недостаточность информации о доступности объекта и парковочных местах.

Тем не менее большинством голосов вопрос отправлен на публичные слушания, к которым представители комитета обещали подготовить предпроектные архитектурные и инфраструктурные решения.

Отметим, что «прототип» предполагаемого ФОКа — «Ледовый» — имеет две ледовые площадки: большую — размером 56 х 26 м, и малую — 14 х 12 м. Кроме того, в комплексе есть хореографический зал, холл, спортивный зал, раздевалки, а также парковка минимум на 20 машино-мест.

Предполагаемое место под новый ФОК (обведено красным кругом). Фото: yandex.ru/maps

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