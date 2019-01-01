Поправки в Конституцию РФ поддержали более 70% избирателей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края после обработки 100% протоколов подвела предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Поддержали изменения 70,75 % избирателей. Против высказались 28,27%.

Явка составила 52,49% — это более 1 млн человек. По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, наиболее активными оказались избиратели южных территорий и Коми округа. Самая низкая явка отмечена в Александровском и Березниковском округах.

Как рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, партия подготовила корпус наблюдателей на все избирательные участки. «Наблюдатели — это важная составляющая избирательного процесса, легитимности процедуры. Люди с высокой гражданской позицией на протяжении всего периода голосования обеспечивают соблюдение прав избирателей».

Также лидер краевых «единороссов» отметил важность прошедшего мероприятия. «Поправок много, но все они очень важны. По положениям Конституции страна и каждый из нас будет жить на протяжении десятков лет. Это значит, что в эти дни мы заложили основу не только для нашего будущего, но и для будущих поколений россиян», — подчеркнул Григорьев.

Депутаты Государственной думы от Пермского края также приняли участие в голосовании за поправки в Конституцию.

Депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко свой выбор сделал 30 июня. На избирательный участок №3211 на Бульваре Гагарина, 59 в Перми он пришёл вместе со своей семьёй — женой и двумя дочерьми.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ, член фракции «Единая Россия»: «Все мы являемся неотъемлемой частью государства. На каждом лежит доля ответственности за его дальнейшую судьбу. Будущее России — это будущее наших детей, внуков. И традиционно я посчитал крайне важным вместе с семьёй прийти и проголосовать».

Игорь Шубин, депутат Государственной думы РФ, член фракции «Единая Россия», отметил, что формат семидневного голосования себя оправдал. «Всё организовано чётко, не хуже, чем в Государственной думе. Потому что мы тоже проходим всю эту процедуру, когда туда приезжаем. Здесь всё чётко, достойно, и самое главное — мало народу. То, что дали неделю на голосование, — это очень правильное решение», — сказал Игорь Шубин. В итоге удалось избежать скопления людей на избирательных участках и обеспечить их безопасность.

Парламентарии также отметили, что принятие поправок в Конституцию потребует внесения изменений в федеральные и региональные законы. Представители «Единой России» на всех уровнях в ближайшее время займутся приведением законодательства в соответствие с обновлённой Конституцией.

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