Дмитрий Енцовжурналист
«Аэрофлот» отменил два рейса до Москвы на этой неделе
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Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене двух рейсов пл маршруту Пермь — Москва и обратно. Это касается рейсов СУ-1218/1219 до Шереметьево.
Рейсы отменены на субботу и воскресенье, то есть на 4 и 5 июля.
В расписании авиакомпании пока остаются три рейса до Москвы — СУ-1395/1201/1759.
В расписании на 3 июля из Перми до Москвы указаны семь рейсов трёх авиакомпаний.
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