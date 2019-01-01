Дмитрий Енцов журналист «Аэрофлот» отменил два рейса до Москвы на этой неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене двух рейсов пл маршруту Пермь — Москва и обратно. Это касается рейсов СУ-1218/1219 до Шереметьево.

Рейсы отменены на субботу и воскресенье, то есть на 4 и 5 июля.

В расписании авиакомпании пока остаются три рейса до Москвы — СУ-1395/1201/1759.

В расписании на 3 июля из Перми до Москвы указаны семь рейсов трёх авиакомпаний.

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