Главным инженером Яйвинской ГРЭС назначен Андрей Постников Поделиться Поделиться Твитнуть

Главным инженером Яйвинской ГРЭС назначен Андрей Постников.

Напомним, ранее на ГРЭС сменился гендиректор. Место Евгения Иноземцева занял Андрей Поварницын. До назначения он был главным инженером.

Андрей Постников родился 24 июня 1978 года в Перми. В 2000 году окончил факультет «Тепловые и электрические станции» Ивановского государственного энергетического университета с присвоением квалификации инженер и одновременно получил второе высшее образование на факультете «Менеджмент» того же университета.

После обучения работал на Пермской ТЭЦ-6. В 2008-2017 годах — заместитель главного инженера Пермской ТЭЦ-6 ПАО «Т Плюс» по эксплуатации. С 2017 года трудился техническим директором — главным инженером Закамской ТЭЦ-5.

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