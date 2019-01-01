Дмитрий Енцов журналист С начала года больше всего зарплата выросла в сфере страхования, снизилась — в сфере охраны и безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты портала «Авито. Работа» проанализировали изменения характера объявлений о поиске работы в Перми по итогам второго квартала 2020 года и сравнили их с объявлениями первого квартала года (то есть до периода «карантина»).

Так, значительные изменения отмечены в разделе предлагаемой заработной платы со стороны работодателей. Всего за три месяца наибольший рост предлагаемой зарплаты зафиксирован в сфере страхования — на 76% (средняя предлагаемая зарплата — 41,2 тыс. руб.). Самое значительное падение зафиксировано в сфере охраны и безопасности — на 20,1% (средняя предлагаемая зарплата — 21,2 тыс. руб.).

При этом значительные колебания в сторону роста также отмечены в сфере управления персоналом (рост на 53,3% — до среднего уровня в 50,5 тыс. руб.).

Значительные снижения предлагаемой зарплаты отмечены в сфере административной работы (на 12,6% — до 25,1 тыс. руб.) и консультирования (на 10,7% — до 29,9 тыс. руб.).

При этом наибольшая средняя зарплата, по итогам второго квартала, предлагается в сфере транспорта и логистики (43,9 тыс. руб.), автомобильного бизнеса (40,7 тыс. руб.), инвестиций и банков (40,2 тыс. руб.).

Примечательно, что в среднем по всем сферам уровень предлагаемых зарплат по вакансиям Перми вырос за квартал на 5% (35,4 тыс. руб.), и это 16-й результат среди крупнейших городов России.

Наибольший рост предлагаемой/запрашиваемой средней зарплаты зафиксирован в Москве (на 23% — до 73,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (на 11% — до 53,7 тыс. руб.), Воронеже (на 9% — до 37 тыс. руб.) и Барнауле (на 9% — до 33,9 тыс. руб.).

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