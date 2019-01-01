«Уралкалий» в 2020 году планирует произвести 11 млн тонн хлоркалия Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий», один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, планирует в 2020 году произвести 11 млн тонн хлористого калия, сообщил гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.

«[Объём производства в 2020 году составит] 11 млн тонн при мощности в 12 млн тонн. Но окончательная цифра будет зависеть от рыночной конъюнктуры», — сказал Осипов в интервью газете «Коммерсант».

В 2019 году «Уралкалий» сократил производство хлористого калия на 3,5% — до 11,1 млн тонн с 11,5 млн годом ранее.

Осипов рассказал, что в России основной объём экспорта «Уралкалия» проходит через собственный Балтийский балкерный терминал в Петербурге.

«Там мы при номинальной мощности в 5 млн тонн после реконструкции переваливаем почти 8 млн тонн в год, и есть планы по дальнейшему расширению, сейчас мы обсуждаем инвестиции в это направление», — сообщил топ-менеджер.

«Параллельно мы находимся в завершающей стадии обсуждения по участию в проекте компании «Ультрамар» в порту Усть-Луга, где создается крупный хаб по перевалке удобрений и где будет работать большинство крупных производителей удобрений в России... При этом планируется, что мы не будем входить в проект как соучредители порта, а получим долгосрочный контракт на перевалку», — добавил он.

Производственные активы «Уралкалия» включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. «Уралхим» Дмитрия Мазепина владеет 20,3% в уставном капитале «Уралкалия», компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 23,48%.

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