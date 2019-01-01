Дмитрий Енцов журналист Недалеко от городского пляжа Перми запланировано строительство детсада и общественного центра Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском микрорайоне Средняя Курья, на ул. Борцов Революции, запланировано строительство нового детского сада.

Предварительно, он будет располагаться на территории, граничащей со школой по гребным видам спорта, напротив закрытого детсада №101, который прекратил свою деятельность пять лет назад. Сроки возведения детсада пока не определены.

При этом на месте закрытого детсада №101 (ул. Борцов Революции, 153а) планируется организовать общественный центр с детскими кружками и секциями. Об этом на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке сообщила представитель местного ТОСа.

Конкретные сроки и приблизительные проектные решения как детсада, так и общественного центра пока не известны.

Тем не менее вопрос о планируемых преобразованиях членами комиссии решено направить на публичные слушания.

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