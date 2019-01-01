Григорий Серёдкин Музыкальную школу-интернат в Перми построят в районе ДКЖ Поделиться Поделиться Твитнуть

Новая музыкальная школа в Перми появится в районе ДКЖ, в квартале улиц Боровой, Папанинцев и Энгельса. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минкульте.

Обучение в учреждении совместится с общеобразовательным процессом. Ребята будут учиться с 1-го по 11-й класс. На выходе выпускники получат диплом о среднем специальном образовании. Школа будет рассчитана на 350 мест. 100 мест — по системе интерната для обучающихся из муниципалитетов Прикамья.

О планах краевых властей возвести в Перми новую музыкальную школу стало известно осенью 2019 года. На сегодняшнем заседании регионального правительства врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил ускорить проведение торгов на разработку проектно-сметной документации музыкальной школы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.