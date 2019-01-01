Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми начинаются летние фестивали
«Мосты-2020» пройдут онлайн
С 7 по 18 июля в Перми в шестой раз пройдёт городской общественный фестиваль разговоров и практик, идей и смыслов «Мосты» со сквозной темой «Возвращение к «нормальному», что предполагает обсуждение новой «нормальности».
Особенностью фестиваля этого года станет особая «тёмная линейка» с разговорами о грусти, смерти, сексе и уходящем в городе. Планируется, что обсуждение этих сумрачных тем будет доступно для людей 18+ и может перевалить за полночь.
Учитывая особенности ситуации, организаторы большинство событий фестиваля сделали виртуальными, с редкими, но организованными вылазками в постпандемический город.
В пресс-релизе фестиваля говорится:
«Тотальная дистантность позволила организаторам взглянуть по-новому на стандарты публичных мероприятий, например, политолог и организатор научно-популярных событий Всеволод Бедерсон превратит один из слотов программы в живую запись подкаста».
Анна Фадеева, координатор фестиваля «Мосты-2020»:
— Мы с коллегами почему-то до последнего надеялись, что удастся провести события в офлайне: ну хоть расчертить круги на поле и слушать лекции в наушниках. Пока это всё невозможно, но нам уже точно пора обсудить то, что произошло с нами за последний год.
Соорганизаторами фестиваля выступают Центр ГРАНИ с обширной линейкой собственных событий, Центр городской культуры с онлайн-премьерой выставки уличного искусства, пермский «Мемориал» с онлайн-выставкой «Не забудьте нас» о жертвах политических репрессий в Прикамье, Bedersons Projects с записью лайв-подкаста «Дорогие россияне» и сетом научно-популярных выступлений о грусти.
Стать зрителями и участниками событий фестиваля позволяют несколько онлайн-площадок: cайт, Facebook, «ВКонтакте», Telegram.
Фестиваль «Мосты» проходит с 2015 года как независимая общественная инициатива силами и при поддержке самых разных людей. В основе концепции — идея возведения мостов между людьми и сообществами, поколениями и эпохами.
18+
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