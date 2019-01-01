Дмитрий Енцов журналист Общее количество заболевших COVID-19 в Прикамье превысило 3,8 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 58 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составляет 3801 человек. 1005 пациентов проходят лечение, 2672 — выздоровели, 125 — скончались.

Подозрение на инфекцию выявлено у 141 пациента, они ждут результатов тестирования.

На домашнем карантине находятся 2410 человек: те, кто вернулись из-за рубежа или контактировали с инфицированными.

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