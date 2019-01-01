Григорий Серёдкин «Без кадровой подготовки не удастся и 300-летний юбилей Перми» Министр культуры оценил недостаток специалистов в отрасли в 400 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский выступил с докладом на заседании регионального правительства. По его словам, сейчас в сфере культуры трудятся 7,2 тыс. человек. Кадровая нехватка составляет порядка 400 человек.

При этом 5 тыс. человек работают в муниципалитетах, 2 тыс. — в краевой столице. Из ежегодного дефицита кадров более 200 чел. не хватает в дома культуры, учреждения досуга на местах.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— Культура невозможна без людей. Без кадровой подготовки не удастся и 300-летний юбилей города. Во-первых, необходимо делать всё, чтобы наши выпускники оставались в регионе. Во-вторых, заботиться о культуре в малых городах: отремонтировать знаковые учреждения культуры, развивать местные театры и строить современные библиотеки. Так, уже есть планы по приобретению музыкальных инструментов в краевые учреждения культуры: на это предполагается потратить 50 млн руб.

Как отметил Вячеслав Торчинский, несмотря на нехватку кадров, Пермскому краю повезло — в регионе сформировалась двухступенчатая подготовка кадров: с детского и подросткового возраста (музыкальные школы, школы искусств) — до колледжей, училищ. Всего имеются пять учреждений СПО, которые занимаются подготовкой кадров в сфере культуры.

Вячеслав Торчинский:

— Из 260 специалистов 50% остаются работать в Пермском крае. 43% продолжают учёбу в вузах. Это лучшие вузы России в сфере культуры — ГИТИС, Гнесинка и т. д. Ребята полностью конкурентоспособны. Наша задача — не потерять с ними контакт. Хочется, чтоб часть из них вернулась в край.

Как отметил Вячеслав Торчинский, со 2 по 30 июля начинается приём документов в подведомственные краевому минкульту учреждения СПО. С 1 по 25 августа пройдут творческие испытания.

«Абитуриенты поступают не по системе ЕГЭ. Помимо знаний надо обладать и талантом. В очной или заочной форме это будет? Зависит от эпидемиологической ситуации. Но к любой форме мы готовы. Приём будет организован на 296 бюджетных мест и 119 на коммерческой основе», — отметил Вячеслав Торчинский.

В завершение доклада врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин напомнил о проекте строительства в Перми новой музыкальной школы. В частности, состоянием проекта интересуется Президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Торчинский:

— Это будет ещё один важный элемент в системе подготовки кадров. Обучение в музыкальной школе совместится с общеобразовательным процессом. Ребята будут учиться с 1-го по 11-й класс. На выходе выпускники получат диплом о среднем специальном образовании. Подобные учебные заведения есть при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, а также в Екатеринбурге. Все основания для того, чтоб такая школа была у нас, есть. Школа будет рассчитана на 350 мест. 100 мест — по системе интерната. Это позволит приглашать ребят из края — тех, у кого есть талант, но нет доступа к высококачественному образованию. Такого сильного центра по формированию кадров в сфере культуры Прикамья очень не хватает.

В завершение Дмитрий Махонин поручил ускорить проведение конкурса на разработку проектно-сметной документации школы.





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