Присвоение Перми звания «Город трудовой доблести» поддержали более 150 тыс. человек
Поддержать инициативу по присвоению Перми почётного звания «Город трудовой доблести» сотрудники 37 крупных предприятий города имели возможность с 25 июня по 1 июля. Сбор подписей был организован параллельно голосованию по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.
Несколько тысяч человек проголосовали «за» инициативу на специальных «листах поддержки».
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев: «Мы продолжаем кампанию в поддержку присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Работники заводов, предприятий — это люди, которые как никто могут понять и прочувствовать важность этого звания. Голос «за» — это ещё одна возможность сказать «спасибо» труженикам тыла, которые ковали Победу в Перми».
Продолжает работу сайт ЗаПермь.РФ, здесь проголосовали около 152 тыс. человек. Также на портале можно ознакомиться с подробной исторической справкой о трудовых подвигах пермяков в годы войны и узнать последние новости об инициативе.
Напомним, в этом году принят внесённый Президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», который позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции.
Итоги будут подводиться на заседании оргкомитета «Победа», который возглавляет Владимир Путин.
В городах, которые признают достойными статуса, установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства. Кроме того, здесь будут проводить праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.
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