Присвоение Перми звания «Город трудовой доблести» поддержали более 150 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Поддержать инициативу по присвоению Перми почётного звания «Город трудовой доблести» сотрудники 37 крупных предприятий города имели возможность с 25 июня по 1 июля. Сбор подписей был организован параллельно голосованию по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Несколько тысяч человек проголосовали «за» инициативу на специальных «листах поддержки».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев: «Мы продолжаем кампанию в поддержку присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Работники заводов, предприятий — это люди, которые как никто могут понять и прочувствовать важность этого звания. Голос «за» — это ещё одна возможность сказать «спасибо» труженикам тыла, которые ковали Победу в Перми».

Продолжает работу сайт ЗаПермь.РФ, здесь проголосовали около 152 тыс. человек. Также на портале можно ознакомиться с подробной исторической справкой о трудовых подвигах пермяков в годы войны и узнать последние новости об инициативе.

Напомним, в этом году принят внесённый Президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», который позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции.

Итоги будут подводиться на заседании оргкомитета «Победа», который возглавляет Владимир Путин.

В городах, которые признают достойными статуса, установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства. Кроме того, здесь будут проводить праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

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