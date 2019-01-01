Григорий Серёдкин С 15 мая по 26 июня в Пермском крае утонули 14 взрослых и шесть детей Поделиться Поделиться Твитнуть

И.о. министра территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов выступил с докладом на заседании регионального правительства. Он пояснил, что в течение прошедших четырёх лет количество утонувших снижалось. Всего утонуло 523 человека, в том числе 37 детей. Но с 15 мая по 26 июня 2020 года утонуло 14 взрослых и шесть детей в 15 муниципалитетах. За аналогичный период 2019 года утонуло 15 взрослых и два ребёнка.

У такого роста, по мнению главы краевого минтербеза, есть две причины: дистанционное обучение детей вне школьных стен и аномально тёплая погода, которая временно установилась в Прикамье в июне. Всего в текущем сезоне из воды спасено 80 человек, из них 22 ребёнка.

Для обеспечения безопасности людей на воде приобретено 23 передвижных спасательных станции. Создано семь муниципальных служб спасения в Перми, Кунгуре, Чусовом, Соликамске, Березниках, Лысьве и Чайковском. Новые службы создаются в Осе, Барде, Кишертском муниципальном районе.

Виктор Батмазов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края:

— Во-первых, безопасность на воде — обязанность самих граждан. Обязанности возложены и на органы МСУ. Муниципалитеты должны устанавливать предупреждающие знаки, обустраивать пляжи. Также для обеспечения водной безопасности в крае приобретено 23 передвижных спасательных станции. А краевой минтербез систематически направляет рекомендации в муниципалитеты, в том числе по приобретению спасательного оборудования.

Как отметил Виктор Батмазов, в организованных местах для купания гибель людей не допущена. Основные причины несчастных случаев — купание в необорудованных местах, отсутствие контроля детей со стороны взрослых.

Отметим, в Прикамье в 2020 году к открытию готовы 17 пляжей и 53 мест отдыха у воды в 18 муниципалитетах. Информация о местах для купания располагается на портале «Управляем вместе».

Напомним, ранее специалисты ПГНИУ создали карту потенциально опасных мест на водных маршрутах края. Пока карта доступна только МЧС и службе спасения, но после доработки её могут представить всем желающим.

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