РЖД оштрафовали за ограничение доступа в комнату матери и ребёнка на вокзале Пермь-2 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства на железнодорожном вокзале Пермь-2. Установлено, что на вокзале имеется комната матери и ребёнка, но она расположена на третьем этаже, а лифт в здании отсутствует.

Таким образом, вокзал ограничивал право граждан с детьми на отдых и проведение санитарно-гигиенических процедур.

Транспортная прокуратура внесла начальнику Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов представление. По требованию прокурора на первом этаже здания вокзала оборудована укомплектованная необходимым оборудованием комната матери и ребёнка.

Кроме этого, по постановлению транспортного прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

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