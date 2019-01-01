В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых Поделиться Поделиться Твитнуть

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края в ходе проверки исполнения законодательства о недрах при добыче песка на Тетеринском месторождении в Соликамском городском округе Пермского края выявила нарушения.

Установлено, что в 2018 году ООО «ДИВ» в отсутствие лицензии осуществляло добычу песка и песчано-гравийной смеси в русле реки Камы.

Всего предприятием было незаконно добыто более 140 тыс. кубометров полезных ископаемых, ущерб от противоправных действий составил более 39 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).





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