Прикамские школьники будут сдавать ЕГЭ в масках Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году в Пермском крае организованы 78 пунктов сдачи государственных экзаменов, 71 пункт из них открыт на базе школ. Первые ЕГЭ состоятся уже в пятницу, 3 июля. Это испытания по географии, литературе и информатике.

По данным министерства образования Пермского края, в 2020 году в ЕГЭ примут участие 11 660 человек, из них 10 220 человек — выпускники текущего учебного года, планирующие поступать в вузы.

Тем, кто решил обучиться профессии в колледже или техникуме, аттестаты будут выданы без экзаменов, ЕГЭ они сдавать не будут.

«Школьники будут рассажены по аудиториям по 5—10 человек, каждому на входе проверят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики. Экзаменационные пункты оборудованы дозаторами с санитайзерами, предварительно во всех помещениях проведут санобработку, в том числе в автобусах, доставляющих детей к месту экзамена», — уточнила Раиса Кассина.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований Пермского края лично проверить готовность пунктов сдачи госэкзаменов в своих территориях.

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