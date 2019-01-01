Отделение Пермской краевой клинической больницы закрыто на карантин Коронавирус выявлен у пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 июня на 14-дневный карантин закрыли отделение реанимации Пермской краевой клинической больницы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Меры приняты из-за подтверждения коронавируса у одного из пациентов.

В настоящее время в отделении реанимации на обсервации под наблюдением медработников остаются 10 пациентов, которые контактировали с инфицированным человеком. Сотрудники краевого Роспотребнадзора приступили к проведению противоэпидемических мероприятий.

Напомним, с 16 июня на карантин закрывалось также хирургическое отделение больницы им. Граля, где коронавирус был выявлен у девяти пациентов и четырёх сотрудников.

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