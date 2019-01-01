Явка на голосовании в Прикамье достигла 47% Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на Едином портале избирательных комиссий, по состоянию на 18:00 средняя явка участников голосования по Пермскому краю составляет 47,74% или 953,5 тыс. человек.

Наибольшую явку избирателей зафиксировали в Кочёвском, Косинском и Кишертском муниципальных округах (74,32%, 72,72%, 69,82% соответственно). Самая низкая активность всё ещё наблюдается в Александровске (38,35%), Перми (39,54%) и Березниках (40,11%).



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