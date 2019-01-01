Кировский район оказался районом Перми с самой низкой явкой Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщается на Едином портале избирательных комиссий, по состоянию на 15:00 средняя явка участников голосования по Пермскому краю составила 44,62% или 891,9 тыс. человек.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском и в Кишертском муниципальных округах, а также в Чернушинском городском округе (69,73%, 67,53%, 66,87% соответственно). Самая низкая явка пока наблюдается в Александровске (35,57%), Перми (35,96%) и Березниках (37,6%).

По информации «Нового компаньона», явка в Орджоникидзевском районе составляет 43,84%, Ленинском — 40,78%, Свердловском — 36,93%, Мотовилихинском — 35,11%, Индустриальном — 34,89%, Дзержинском — 32,9%. Самая низкая явка наблюдается в Кировском районе — 31,57%.

Напомним, что проголосовать на участках для голосования можно сегодня до 20:00. Участки открыты по традиционным адресам участковых избирательных комиссий.

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