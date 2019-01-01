Гулюзя Хамзина положительно оценила поправки в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации губернатора

Сегодня, 1 июля, день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие член Совета РИКА татар Гулюзя Хамзина.

«Мне очень понравились поправки в Конституцию о том, что все наши чиновники и представители думы не должны иметь двойного гражданства, быть гражданами другой страны и иметь счета в заграничных банках. Для меня важно, чтобы наши средства, наши финансы сохранялись здесь, и представители власти были российскими гражданами. Также большое внимание уделяется этнокультуре, сохранению родных языков у коренного населения, которые издревле живут в РФ. Для меня это важно и близко, потому что я занимаюсь возрождением наших национальных корней», — пояснила Гулюзя Хамзина.

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