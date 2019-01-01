Алексей Пушков пригласил жителей края проголосовать за изменение Конституции Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации губернатора

Сегодня, 1 июля, день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Член Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член СФ от Пермского края Алексей Пушков напомнил, что в процессе разработки поправок они проделали очень серьезную работу.

«Я считаю, что сам факт участия в голосовании — проявление гражданской активности. Нам нужно общество, которое сознательно участвует в этом те процессе. Поэтому те, кто еще не пришел сегодня, я думаю, должны обязательно прийти. Потому что решается то, как мы будем жить. По каким принципам, каким ориентирам, по каким целям мы будем строить наше общество дальше. Вот в чем значение всего процесса работы над поправками в Конституцию и голосования за эти поправки», — заявил Алексей Пушков.

Напомним, что проголосовать на участках для голосования можно сегодня до 20:00. Участки открыты по традиционным адресам участковых избирательных комиссий.





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