Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституции в Прикамье достигла 41% Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на Едином портале избирательных комиссий, по состоянию на 12:00 средняя явка участников голосования по Пермскому краю составляет 41,36%,или 826,5 тыс. человек.

По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходит без серьёзных нарушений. Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском и в Кишертском муниципальных округах (68,06% и 64,71% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми и Александровске. В краевом центре проголосовали порядка 32,13% жителей, в Александровском городском округе — 33,27%.

Напомним, что проголосовать на участках для голосования можно сегодня до 20:00. Участки открыты по традиционным адресам участковых избирательных комиссий.





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