Священнослужитель Игорь Ануфриев проголосовал за внесение поправок в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 1 июля, день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. В голосовании также принял участие священнослужитель, член Общественной палаты Пермского края Игорь Ануфриев.

«Мне, как верующему человеку, отрадно, что в Основном законе появляется имя Бога, упоминание о Боге и о том, что его веру передали наши предки. Это связь всех поколений нашей тысячелетней истории. Надеюсь, что с принятием новых поправок в Конституцию наша культура будет светлее, нравственнее и выше. И мы сможем легче воспитывать наших детей, внуков, и сохранить свою самобытность и идентичность», — заявил Игорь Ануфриев.

Также священнослужитель отметил, что доволен, как организован процесс голосования. «Всё очень спокойно. Все очень доброжелательны. И всё очень безопасно», — пояснил он.

Напомним, что те, кто не успел проголосовать, могут прийти на свой избирательный участок и проголосовать. Найти свой участок для голосования можно с помощью сервиса https://clck.ru/P2zRR. Участки работают с 8:00 до 20:00.

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