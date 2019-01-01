Ирина Ивенских приняла участие в голосовании за поправки в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации губернатора

Сегодня, 1 июля, день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. В голосовании также приняла участие депутат краевого Заксобрания Ирина Ивенских.

«Я думаю, что не каждому поколению удалось в жизни участвовать в изменениях главного закона нашей страны. Я думаю, что гражданскую позицию мы проявляем тогда, когда знакомимся с Конституцией. Но влиять на её изменения — это право не каждого поколения. Поэтому я считаю, что важно выразить свою гражданскую позицию, исполнить свой гражданский долг и прийти. До сегодняшнего дня уже более 700 тыс. прикамцев уже выразили свою позицию. Будем ждать результатов сегодняшнего дня», — заявила депутат.

Ирина Ивенских также отметила, что она пришла на свой избирательный участок и для того, чтобы понаблюдать, как проходит голосование. «Я хочу сказать, что все нормы исполняются. Люди понимают, что они делают. Они понимают, как организовать процесс. Спокойная, доброжелательная, обеспечивающая санитарные нормы обстановка», — отметила парламентарий.

Напомним, что те, кто не успел проголосовать, могут прийти на свой избирательный участок и проголосовать. Найти свой участок для голосования можно с помощью сервиса https://clck.ru/P2zRR. Участки работают с 8:00 до 20:00.

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