На утро 1 июля средняя явка по голосованию составила 39%
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Как сообщается на Едином портале избирательных комиссий, по состоянию на 10:00 средняя явка участников голосования по поправкам в Конституцию по Пермскому краю составляет 39,15%, или 782,2 тыс. человек.
Самая большая явка наблюдается в Косинском муниципальном округе (66,62%), а самая низкая — в Перми (29,84%).
Напомним, что проголосовать на участках для голосования можно сегодня до 20:00. Участки открыты по традиционным адресам участковых избирательных комиссий.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть