На утро 1 июля средняя явка по голосованию составила 39% Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на Едином портале избирательных комиссий, по состоянию на 10:00 средняя явка участников голосования по поправкам в Конституцию по Пермскому краю составляет 39,15%, или 782,2 тыс. человек.

Самая большая явка наблюдается в Косинском муниципальном округе (66,62%), а самая низкая — в Перми (29,84%).

Напомним, что проголосовать на участках для голосования можно сегодня до 20:00. Участки открыты по традиционным адресам участковых избирательных комиссий.

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