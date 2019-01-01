Елена Синица Пермский край поднялся в рейтинге регионов РФ по открытости бюджетных данных для граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) опубликовал промежуточный рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных уже за 2020 год. Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов для граждан различных субъектов РФ.

При составлении рейтинга учитываются предварительная санкционированность, доступность для общества, единство, публичность и целостность, а также регулярность и своевременность представленных данных.

По результатам первого раздела «Первоначально утверждённый бюджет» Пермский край был отнесён к группе среднего уровня открытости данных, заняв 78-е место из 88 возможных. Первую позицию в рейтинге заняла Калужская область. В сравнении с прошлым годом Пермский край поднялся в рейтинге. По прошлогодним данным, край занимал 84-е место и относился к низкому уровню открытости бюджетных данных.

После проведения проверок по всем разделам в 2019 году Пермский край был причислен к регионам с низким уровнем открытости данных. Итоговый рейтинг края будет известен в период с января по март 2021 года.

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