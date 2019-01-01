В Пермском крае увеличат число дежурных групп в детсадах Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с расширением перечня работающих сфер и предприятий в Пермском крае будет увеличиваться количество дежурных групп в детских садах.

Как пояснила министр образования Раиса Кассина, для включения ребёнка в дежурную группу родителям необходимо представить справку о состоянии его здоровья, а также документы, подтверждающие, что родители работают и им необходимо место в дежурной группе.

По такому же принципу свою деятельность могут возобновлять частные детские сады.

Отметим, сейчас в Пермском крае открыто 1958 дежурных групп для 21 797 ребят.





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