Наталья Тимофеева журналист Многодетным семьям Прикамья могут разрешить тратить выплату на приобретение участка для покупки квартиры Если соответствующий законопроект внесут в краевой парламент, поправки ожидаются уже в августе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 30 июня, на Совете глав муниципальных районов и городских округов Пермского края обсудили варианты сокращения очереди из многодетных семей на получение земельных участков.

Министр по управлению имуществом Пермского края Николай Гончаров сообщил, что, по итогам первого квартала 2020 года, на учёт поставлены более 22 тыс. семей, которые могут претендовать на получение земельного участка. При этом на 1 апреля 2020 года выдано лишь чуть более 12 тыс. земельных участков.

Поэтому для муниципалитетов Прикамья, где существует проблема с наличием или удалённостью свободной земли, подходящей для строительства, в 2019 году появилась альтернатива — единовременная денежная выплата. Пока такие выплаты установлены в Перми (250 тыс. руб.), Добрянке (200 тыс. руб.) и ЗАТО Звездный (180 тыс. руб). В этих муниципалитетах у многодетных семей есть выбор — ждать выдачи земельного участка или намного быстрее получить денежную выплату на покупку участка.

Выплата носит целевой характер. Приобретаемый земельный участок должен находиться на территории края и носить один из видов разрешённого использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата будет предоставляться многодетным семьям с их согласия и без учёта доходов, а земельный участок, приобретённый с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.

Больше всего многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельного участка, живут в Перми. Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал, что сейчас в городе на учёте стоят 8900 многодетных семей.

В 2019 году, в рамках пилотного проекта, администрация Перми предоставила выплату 23 семьям (100% от плана). При этом заявления на получение выплаты подали 810 семей. В 2020 году план по выдаче единовременных выплат на покупку земельного участка составляет 200 семей. На сегодняшний день выплаты получили 75 из них. При этом заявления на получение выплаты подали ещё 1483 семьи.

«Мы будем развивать эту форму поддержки и дальше. Единственное, прошу пересмотреть целевое назначение выплат и, возможно, добавить туда улучшение жилищных условий», — заявил Дмитрий Самойлов.

С подобным предложением выступил и глава Пермского района, председатель Палаты муниципальных районов Совета муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов.

Он рассказал, что в других регионах в муниципальных образованиях, где нет земельного ресурса, предоставляются выплата, которую можно потратить на оплату по договору купли-продажи жилого помещения, по договору участия в долевом строительстве или оплату первоначального ипотечного взноса и т.д.

«Когда разговариваешь с многодетными, выясняется, что не каждый хочет уехать из города, — например, это жители Перми, Чернушки. Люди готовы взять ипотеку и улучшить свои жилищные условия. Но закон сейчас запрещает использовать эти деньги кроме как на покупку земельного участка», — пояснил Александр Кузнецов. Также он сообщил, что Совет муниципальных образований уже имеет свои наработки по созданию законопроекта и готов внести проект поправок, расширяющий возможности многодетных семей, в Заксобрание. По словам Александра Кузнецова, краевой парламент мог бы рассмотреть этот документ уже на августовском пленарном заседании.

Врио губернатора Дмитрий Махонин назвал предложение разрешить использовать выплату на улучшение жилищных условий обоснованным. Он поручил правительству в ближайшие две недели провести совещание с Советом муниципальных образований. По его словам, если по регламентам ничто препятствовать не будет и не будет существенных возражений, в ближайшее время законопроект могут внести на рассмотрение в Заксобрание.

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