Дмитрий Енцов журналист С 1 июля бесплатная пересадка будет действовать ещё на трёх автобусных маршрутах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Со среды, 1 июля, право одной бесплатной пересадки в течение 40 минут получат пассажиры трёх автобусных маршрутов Перми: №12, №54 и №68.

Таким образом, общее количество автобусных маршрутов с правом одной бесплатной пересадки достигнет 61.

В течение 40 минут — все трамвайные маршруты, плюс автобусные: №№2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 75 и 88.

В течение 60 минут — №№15, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64, 77 и 80.

При этом на всех перечисленных маршрутах должна «работать» возможность бесконтактной оплаты проезда.

Очередное пополнение маршрутов с бесплатной пересадкой и бесконтактной оплатой намечено на 15 июля. Эта возможность будет предоставлена в течение 40 минут на маршрутах №№1, 4, 25, 26, 35, 41, 59, 67, а в течение 60 минут — на маршруте №78.

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