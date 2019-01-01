Григорий Серёдкин Константин Егоров избран ректором ПГГПУ Поделиться Поделиться Твитнуть

29 июня состоялось очное голосование по выборам нового ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). Новым ректором вуза избран Константин Егоров.

Голоса распределились следующим образом: 86% делегатов проголосовали за врио ректора ПГГПУ Константина Егорова. И. о. проректора по внеучебной работе Олег Лысенко набрал 14% голосов. Всего в голосовании участвовали 114 делегатов из числа преподавателей, сотрудников и студентов университета, прошедших регистрацию на организационной видеоконференции, которая состоялась 26 июня.

Напомним, из четырёх кандидатов, выдвигавших свою кандидатуру ранее, к выборам были допущены двое: Константин Егоров и Олег Лысенко. Декан математического факультета Ирина Власова и завкафедрой педагогики и психологии Борис Крузе написали заявления о снятии своих кандидатур по собственному желанию. На последнем учёном совете, 9 июня, их решения были рассмотрены и приняты.

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