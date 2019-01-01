Дмитрий Енцов журналист Автомобильный обход Чусового будет готов осенью Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства одной из крупнейших дорожных строек региона — обход города Чусового.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Обход Чусового – один из крупнейших дорожных объектов, которые строились за последние годы. Открытие движения здесь — долгожданное событие для жителей как Чусового, так и всего Прикамья и соседних регионов. При этом мы сейчас с коллегами посмотрели — проектом не было предусмотрено освещение. Подтвердили, что оно будет: деньги в Дорожном фонде края предусмотрены. Это 144 млн руб. В дальнейшем все крупные дорожные стройки уже на этапе строительства должны предусматривать наличие освещения.

На сегодняшний день объект готов на 92%. На участке обхода (6,8 км) уже построены мосты через реки Усьву и Вильву, обустроен путепровод через железную дорогу.

Сейчас выполняются работы по устройству конструктивных слоёв дорожной одежды. Все работы должны быть завершены осенью.

Напомним, что в прошлом году из-за обильных осадков произошло оползание земли, что негативно повлияло на сроки выполнения работ. Кроме того, подобные явления влияли на работы и в 2018 году.

Помимо осадков одной из основных причин оползания стало то, что строящаяся автомобильная дорога непосредственно граничит с отвалами техногенного грунта карьера «Белый камень». Последствия первого оползня подрядчиком практически устранены.

Общая стоимость строительства обхода Чусового составит 2,7 млрд руб., из них 838,8 млн были направлены из федерального бюджета.

Обход важен не только для местного транспорта, но и для транзитного: водителям не нужно будет заезжать в Чусовой, что сэкономит немало времени.

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