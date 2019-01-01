Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

1400 жителей села Кочёво получат возможность подключить свои домовладения к газу. Решение о включении в программу газификации Пермского края на 2021—2025 годы строительства межпоселкового газопровода до Кочёво озвучено в ходе совещания по развитию газификации в регионе, в частности в территориях Коми-Пермяцкого округа, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Председательствовал на совещании глава Пермского края Дмитрий Махонин. По словам главы региона, с просьбой о газификации Кочёво его жители обращались к нему в соцсетях.

Краевыми властями совместно с ПАО «Газпром» принято решение о включении газопровода в инвестиционную программу компании, он будет построен.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Планируется проложить более 65 км сетей и обеспечить возможность подключения 1400 домовладений, объектов социальной сферы и котельных.

Всего в программу газификации на 2021—2025 годы входят 38 объектов: 21 из них переходящий и 17 новых, в том числе в Кочёво. Ожидается, что программа будет подписана летом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.