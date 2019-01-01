В Пермском крае возвращаются к прежнему режиму продажи алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июля в Пермском крае магазины и торговые сети вновь будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. Соответствующее решение принял краевой оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Напомним, с конца марта время продажи алкоголя было ограничено с 11:00 до 20:00 из-за введённого режима самоизоляции. Также алкоголь не продавался в дни государственных праздников.

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