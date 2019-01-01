Дмитрий Енцов журналист Средний размер ипотечного кредита в Прикамье за месяц вырос на 15 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам мая, средний размер ипотечного кредита в Пермском крае составил 2 млн 1 тыс. руб. Это на 15 тыс. руб. больше, чем в апреле.

В среднем по России средний размер ипотеки за месяц вырос на 2,9% — с 2,4 млн руб. до 2,47 млн руб.

При этом специалисты отмечают важную деталь: в апреле по сравнению с мартом средний чек ипотечного кредита в России, напротив, сократился — на 8,2% (в марте 2020 года он был на уровне 2,6 млн. руб.).

Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года он фактически остался без изменений, увеличившись всего на 1,2% (в мае 2019 года — 2,45 млн руб.).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— После довольно существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле в мае этот показатель начал постепенно восстанавливаться. С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределённости, втом числе за счёт увеличения размера первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. С другой стороны, рост ипотечного кредитования стимулируется за счёт снижения ставок как по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. А таким заёмщикам банки делегируют более значительные суммы денег.

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