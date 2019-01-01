В Прикамье продолжается общероссийское голосование по поправкам к Конституции Поделиться Поделиться Твитнуть

Напомним, выразить свою гражданскую позицию по вопросу внесения изменений в Конституцию может любой житель Пермского края старше 18 лет. Голосование продлится до 1 июля включительно.

Проголосовать прикамцы могут тремя способами: ежедневно на своём избирательном участке (с 8:00 до 20:00); по графику выездов членов комиссий во дворах (с 17:30 до 22:00); на дому после звонка в участковую избирательную комиссию (заявки принимаются до 17:00 1 июля).

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края:

— Сегодня в моём графике появилось свободное время, и я пришёл проголосовать на свой избирательный участок. Здесь всё так, как и должно быть. Всё, что касается санитарной обработки, персонала избирательной комиссии, безопасности для голосующих в виде масок, перчаток и одноразовой ручки, — всё это присутствует. Поэтому голосовать на самом деле безопасно.

Для меня, как для председателя Общественной палаты, было важно убедиться, что на этом участке присутствуют общественные наблюдатели, которые смотрят за тем, как происходит голосование, а потом будут принимать участие в подсчёте голосов.

Особое значение лично для меня имеют поправки, связанные с индексацией пенсий, национализацией нашей элиты. Очень важно, чтобы люди, занимающие должности в государственном аппарате, не имели двойного гражданства.

Голосование по поправкам в Конституцию во многом определит будущее страны на ближайшее десятилетие, поэтому приглашаю всех граждан прийти на участки и проголосовать.

Александр Башминов, баскетболист, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма»:

— Я убеждён, что голосовать очень важно и нужно, особенно когда есть возможность выразить свое волеизъявление. По крайней мере для того, чтобы потом не мучила совесть, что выбор был сделан не такой, какой хотелось бы тебе. Сейчас такая возможность есть у каждого — прийти, проголосовать очно или дистанционно через различные электронные порталы.

Здорово, что разнесли голосование по временному отрезку и не наблюдается большого скопления людей, по крайней мере сегодня этого не видно. Возможно, 1 июля людей будет больше, поэтому если кто-то успевает прийти сегодня — лучше это сделать в тот момент, когда народу не так много. Естественно, использовать средства индивидуальной защиты.

Поэтому приходите, голосуйте, присоединяйтесь к общему волеизъявлению.

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