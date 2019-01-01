Глава Пермского края Дмитрий Махонин: «Культура производства на «Метафраксе» — одна из лучших в стране» Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

В рамках рабочей поездки по городам Кизеловского угольного бассейна глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил производственную площадку предприятия «Метафракс Кемикалс». Председатель совета директоров компании Армен Гарслян и её генеральный директор Владимир Даут ознакомили главу региона с ходом работ по реализации крупнейшего в Прикамье инвестиционного проекта по строительству комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ), сообщает пресс-служба предприятия.

— На данный момент завершается строительство основных сооружений комплекса, ведётся монтаж сложного технологического оборудования. Работы идут в максимально возможном темпе и с соблюдением противоэпидемических требований. На площадке ежедневно трудятся более двух тысяч человек, — сообщил Армен Гарслян.

Метафракс

Объём выполненных строительно-монтажных работ на объекте достиг 70%. Готовность установок будущего комплекса составляет от 50% до 80%. Объём инвестиционных вложений достиг 48 млрд руб. без учёта НДС.

На строительной площадке комплекса АКМ глава региона осмотрел цех компрессии аммиака, лаборатории и центральный пункт управления (ЦПУ). Также Дмитрий Махонин побывал в ЦПУ производства метанола и в музее предприятия, где оставил в Книге почеёных гостей памятную запись.

— Культура производства на «Метафраксе» — одна из лучших в стране, она впечатляет. Инвестиции в строительство комплекса АКМ — это инвестиции в развитие территории Пермского края. Рассчитываю, что все намеченные планы будут «Метафраксом» реализованы, желаю руководству и коллективу успехов. Мы же как региональная власть готовы идти с компанией плечом к плечу в деле формирования социальной инфраструктуры в Губахе и предоставления налоговых льгот и преференций под новые инвестиции, — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В 2018 году между правительством Пермского края, администрацией Губахи и ПАО «Метафракс» был заключён специальный инвестиционный контракт на строительство комплекса АКМ. Общая стоимость реализации проекта оценивается в сумму более 58 млрд руб. без учёта НДС. Планируется создать более 400 новых рабочих мест. Проектная мощность завода позволит выпускать ежегодно до 575 тыс. т карбамида, 308 тыс. т аммиака и 40 тыс. т меламина в год.

Строительство комплекса АКМ внесено в разрешённый список объектов краевого минстроя, работы по которым не должны прекращаться.

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