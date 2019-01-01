Елена Синица Пермские вузы начали приём документов от абитуриентов онлайн Параллельно университеты расширили список специальностей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских вузах 20 июня стартовала приёмная кампания. Из-за эпидемии коронавируса приём документов от абитуриентов проходит онлайн. Несмотря на сложные обстоятельства, учебные заведения открыли новые направления подготовки.

Приёмная кампания онлайн

С 20 июня все абитуриенты смогут разместить результаты ЕГЭ и все необходимые документы в личных кабинетах на сайтах университетов. Исключением стала фармацевтическая академия: документы необходимо отправить на электронную почту. В некоторых ВУЗах также имеется возможность подать документы с помощью операторов почтовой связи. Стоит отметить, что медицинская справка формы 086-у в этом году при поступлении требуется не на всех направлениях. Однако вузами даётся уточнение, в течение какого срока необходимо её предоставить. Электронно-цифровая подпись для подачи документов не потребуется.

Новые специалисты

ПГНИУ

В новом учебном году ПГНИУ будет готовить специалистов по 15 новым программам (четыре из них — бакалавриат, две —­ специалитет и девять­ — магистратура).

Физический факультет впервые открывает набор на бакалаврские программы «Физика технологических процессов» и «Инженерия программного обеспечения».

Биологический факультет осуществит набор группы по профилю «Микробные и клеточные технологии» на базе направления «Биотехнология».

«Поскольку это одно из самых перспективных направлений современной промышленности, экономики и науки, то я думаю, что в нашем университете набор на это направление пройдёт успешно», — сообщает ректор ПГНИУ Игорь Макарихин.

Три новых учебных программы представлены на философско-социологическом факультете. Теперь студенты факультета смогут получить высшее образование по специальности «Психология служебной деятельности» и пройти обучение по программе бакалавриата «Дизайн». Учащиеся первого направления получат знания методов подборки и оценки персонала, а также освоят умения оказывать психологическую помощь сотрудникам, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Студенты-дизайнеры получат знания и навыки в разработке, организации и реализации проектов (интернет-сайты, реклама, печатные издания). Кроме этого, на факультете впервые реализуется программа «Патопсихологическая диагностика и психотерапия».

По количеству новых магистерских программ лидером стал филологический факультет. На базе направления «Педагогическое образование» начнётся подготовка лингвистов и преподавателей китайского языка. Кроме того, объявлен конкурс на профиль «Современные дискурсивные практики».

На биологическом факультете появится программа «Современное биологическое образование».

Экономический факультет открывает два новых направления: «Налоговый учёт и консалтинг» и «Экспертиза контрактной системы в сфере закупок». Философско-социологический факультет будет принимать на обучение по профилю «Обеспечение безопасности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» и «Культурная антропология». Факультет современных языков и литератур открывает программу «Межотраслевая иноязычная коммуникация и управление информацией.

ПНИПУ

Пермский политех запускает первую в России онлайн-магистратуру по сервисной робототехнике.

Главной задачей программы является обучение инженера методике социально ответственного проектирования робототехники. В разработке учебного плана также принимали участие Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и Казанский авиационный институт. Всего студентов ожидает 24 курса, каждый из которых закреплён за одним из вузов. Пермский политех предоставит наибольшее количество курсов —16. Специально для данной программы на территории университета создана лаборатория для удалённого выполнения практических заданий. В лаборатории будут использоваться роботы компании Promobot, а также элементы окружения, которые необходимы для навигации робота. Обучиться сервисной робототехнике можно будет бесплатно. В этом году запланировано 10 мест, финансируемых из краевого бюджета.

НИУ ВШЭ

В этом году в НИУ ВШЭ пройдёт первый набор на магистерскую программу «Цифровые методы в гуманитарных науках». Целью программы является подготовка специалистов, владеющих современными инструментами работы с цифровыми данными и технологий. Имеется два варианта поступления на программу. Первый вариант: по результатам олимпиады «Высшая лига» (подходящие профили: Визуальная культура, история современного мира, компьютерная лингвистика, цифровые методы в гуманитарных науках). Второй вариант: по результатам конкурса портфолио.

ПГИК

В Пермском институте культуры с этого учебного года появится три новых направления (1 из них — магистратура, 2 — бакалавриат). К бакалаврским направлениям добавятся «Народная художественная культура» в рамках профиля «Руководство этнокультурным центром» и «Социально-культурная деятельность» по профилю «Менеджмент детско-юношеского досуга». Первая программа готовит специалистов для работы в сфере искусства и культуры (исполнительная и педагогическая деятельность), а также в музеях, этнокультурных центрах, домах народного творчества. При обучении по второй программе будущих специалистов ждёт работа руководителями и менеджерами организаций молодёжного досуга, аниматорами, арт-директорами и арт-менеджерами.

Также доступна новая магистерская программа «Библиотечно-информационная деятельность».

Существенных изменений в этом году не будет в педагогическом, медицинском, аграрно-технологическом университетах и фармацевтической академии.

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