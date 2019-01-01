Наталья Тимофеева журналист Место под пристрой к гимназии №17 проверят археологи Раньше на этом земельном участке находились дома купцов и коллежского асессора Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия № 17

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила аукцион на проведение спасательных археологических работ на участке, на котором планируется возвести пристрой к зданию МБОУ «Гимназия № 17» (ул. Ленина, 33, 35).

Земельный участок, на котором планируется возвести пристрой, полностью расположен в границах территории объекта культурного значения регионального значения — достопримечательное места «Комсомольский проспект», территории объекта археологического наследия — достопримечательного место «Пермь Губернская, поселение». Также земельный участок частично находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Здание, где в школе учился А. Ф. Коротков».

Победителям аукциона нужно провести полное научное изучение культурного слоя путём археологических раскопок на площади не менее 2600 кв.м. Согласно календарному плану работ — с июля по 15 октября археологам надо провести предварительные работы, подготовить площадку к проведению работ, провести полевые исследования на площади 2600 кв.м. с фотофиксацией хода работ и составить полевую документацию. Следующие три месяца отведены на камеральные работы и фотоработы. Готовый научный отчёт от археологов ждут к 13 марта 2021 года.

Так участок выглядел в 2018 году. Фото: reshetnikovmg

Начальная цена аукциона с составляет 11,8 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля. Сам аукцион планируется провести 8 июля.

Отметим, что на земельном участке по адресу Ленина, 33 и 35, на котором планируется возвести пристрой для расширения гимназии, раньше стояли жилые дома, которые уже снесены.

Например, на Покровской (Ленина), 33 до 1842 года был деревянный дом купца 3-й гильдии, члена Первой общей думы Кондратия Соколова, но дом сгорел вместе с половиной Перми. В 1843 году участок со сгоревшим домом Соколова по дешёвке приобрел крестьянин из Владимирской губернии Кодрат Сорокин, после того, как откупился от крепостной зависимости. Сорокин построил на участке деревянный дом, а в глубине двора — каменную часовню. Сорокин торговал в гостином дворе зеркалами, алмазами, краской. Прибыли росли, и в во второй половине 19 века, уже будучи купцом 2-й гильдии, Кодрат Сорокин построил на участке двухэтажный полукаменный дом с каменной кладовой и двухэтажный полукаменный дом для караульной службы гостиного двора (здание построили на месте деревянного дома). В 1918 году два полукаменных дома на Покровской, 33 были национализированы и переданы под квартиры частным лицам.

Жилые дома на ул.Ленина, 33, 35. Дома уже снесены.

На Покровской (Ленина), 35 сначала стоял деревянный одноэтажный дом с надворными постройками: баней, службами, каменным подвалом для хранения вина. В середине XIX века коллежский асессор Эмилия Кестера приобрёл этот дом у купца 1-й гильдии Федора Башкирцева и построил вместо этого дома одноэтажный деревянный дом на каменном фундаменте. На улицу выходили три окна и парадная дверь с железным навесом на кованых кронштейнах. Высокое чердачное помещение служило летом для сушки лекарственных трав, а зимой — белья. Со двора в полуподвальном помещении дома жила прислуга.

В конце XIX века Кестеры построили на своей усадьбе одноэтажный каменный дом из красного кирпича с фигурной кладкой. В 1919 году Кестеры продали свои дома и покинули Пермь. Дома на Покровской купил Н. П. Наумов, но в 1922 году они были реквизированы под жильё. В 1939 году к каменному дому надстроили второй этаж и оштукатурили.

Что касается здания гимназии № 17, то до пожара 1842 года там находился дом городского головы Василия Лапина. После пожара земельный участок стал принадлежать пароходчику и купцу Ивану Любимову. Именно он построил двухэтажный каменный дом, в котором сейчас располагается гимназия. В 1877 году к этому зданию начали делать пристрой, выходящий торцом на улицу Оханскую (Газеты «Звезда»).

В 1899 году дом перешёл по наследству Михаилу Любимову и был продан для размещения Пермской Торговой школы. В 1914 году в двухэтажном каменном здании, выходящем торцом на Оханскую улицу, открылось Пермское коммерческое училище ведомства торговли и промышленности. В 1918 году в здании бывшей торговой школы были организованы первые на Урале военно-агитационные курсы для командиров и комиссаров 3-й армии Восточного фронта, руководителем которых был Андрей Жданов. В 1920 году в здании торговой школы институт народного образования организовал опытную школу II ступени. B 1921 году в этом здании находилось уже две школы II ступени, одна из них в 1922 году получила №17.

Владимир Пономарёв

Памятник носит название «Здание, где в школе учился А. Ф. Коротков». Советский учёный, автор фундаментальных открытий в области химии высокомолекулярных соединений Алексей Коротков учился там в 1922 — 1925 годах.

Информация о истории участка взята из книги Елены Спешиловой «Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723-1917» и открытых источников. Фото домов по улице Ленина, 33, 35 взято с сайта www.numismat.su.

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