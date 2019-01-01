«РТ Лайн» начала приём автобусов на КПГ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании

27 июня компания «РТ Лайн» получила первую партию автобусов на компрированном природном газе (КПГ) с завода «ЛиАЗ» («Группа ГАЗ») в количестве 16 единиц. Автобусы были поставлены на учёт в ГИБДД и на сегодняшний день уже находятся в Перми, сообщает пресс-служба компании.

После технической проверки, обкатки маршрутов и постановки в ЦДС транспорт будет выпущен на маршруты города.

К 15 июля общая численность парка «РТ Лайн» на КПГ составит 56 единиц. Автобусы будут курсировать на маршрутах №№1, 4, 14, 32 и 67.

Компрированный природный газ является экологически чистым и экономичным видом топлива, использование которого имеет ряд преимуществ в сравнении с дизельным топливом. Так, во время эксплуатации автобусов с газовой модификацией гораздо ниже токсичность отработавших газов и выброс не сгоревших углеводородов. Кроме того, газовые автобусы практически не выбрасывают в атмосферу угарный газ и имеют низкий уровень шума, создаваемого двигателем.

Напомним, что Пермский край является одним из 27 субъектов РФ приоритетного развития газомоторного топлива.

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ.

Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка клиентами холдинга являются такие компании, как ОАО «РЖД», Группа «НЛМК», ПАО «Интер РАО», ПАО «ФосАгро», АО «ОХК «Уралхим» и др.

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