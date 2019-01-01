На три месяца раньше: ПЗСП начал заселение нового дома на Водниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

пресс-служба АО «ПЗСП»

ПЗСП в очередной раз подтверждает статус надёжного застройщика. Все новостройки компания сдаёт точно срок, а некоторые — раньше срока, сообщает пресс-служба компании.

Примером стал дом на ул. 5-й Каховской, 8в. Срок сдачи дома был запланирован на третий квартал 2020 года, но заселение удалось начать уже в конце второго квартала.

Новый 16-этажный дом на ул. 5-й Каховской, 8в — это первый объект от группы компаний ПЗСП с уникальными планировками квартир: угловые подъезды, разноформатные «евроквартиры». Кроме того, ПЗСП внёс изменения в проектирование мест общего пользования. Новосёлов дома на ул. 5-й Каховской, 8в порадуют просторные холлы с дизайнерской отделкой; входы в подъезды расположены на уровне земли.

По традиции в квартирах выполнена полная качественная отделка «под ключ»: поклеены светлые обои, установлены качественные входные и межкомнатные двери, а также стеклопакеты производства ПЗСП. В отделке этого дома также появилось новшество — плитка в ванной комнате выложена по всем стенам.

В доме на ул. 5-й Каховской, 8в ПЗСП применил новые подходы к благоустройству придомовой территории: вместо песчаной смеси в качестве покрытия детских игровых площадок будет использоваться безопасное резиновое покрытие.

Кроме того, в доме установлено видеонаблюдение в холлах, лифтах и на придомовой территории. Также установлены видеодомофоны с возможностью открывания входной двери со смартфона.

Кстати, у клиентов, которые не успели приобрести квартиру в доме на ул. 5-й Каховской, 8в, но хотят проживать в этом районе, есть отличная возможность выбрать квартиру в строящихся домах от ПЗСП по адресам: ул. Ушакова, 15 и ул. Ушакова, 65.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Застройщик: ул. 5-я Каховская, 8в — АО «ПЗСП», ул. Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники». Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

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