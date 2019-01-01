Проведение молодёжного форума «Пермский период» оценили в 7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое минзакупок объявило торги на проведение осенней сессии краевого молодёжного форума «Пермский период». Максимальная стоимость контракта составляет 6,995 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит провести форум на «Заводе Шпагина» 5 сентября, обеспечить мероприятие аппаратурой и мебелью. Необходимо предусмотреть одновременное нахождение на площадке 2 тыс. человек с обеспечением социальной дистанции. Участникам мероприятия нужно выдать маски.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить участие в мероприятии не менее 15 экспертов (спикеров, вип-гостей), выплату им гонораров и налогов из расчёта не более 1,5 млн руб. на всех экспертов, их переезд/перелёт в Пермь и обратно.

Торги состоятся 13 июля.









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