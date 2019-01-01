Из-за рубежа вернулись ещё 32 пермяка Поделиться Поделиться Твитнуть

В выходные в Россию из-за рубежа вернулись 32 жителям Прикамья. Так, 27 июня в Москву прилетели четыре пермяка из Лондона, три из Барселоны и один из Парижа. Они смогут вернуться в Прикамье после прохождения обязательной двухнедельной обсервации по месту прибытия.

В воскресенье, 28 июня, в Казань из Душанбе прилетели 24 человека. Граждане благополучно прибыли в Пермь и отправились на домашний карантин. Из них 13 пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очёре. У всех взяты тесты на COVID-19.





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