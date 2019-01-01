«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» инвестирует в здоровый образ жизни Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Социальные и благотворительные программы — одна из ключевых составляющих корпоративной деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». На протяжении многих лет предприятие вкладывает значительные средства в создание комфортных условий для занятий спортом в Индустриальном районе Перми, напоминают в пресс-службе предприятия.

Для юных пермяков обустраиваются спортивные площадки во дворах, модернизируются и преображаются межшкольные стадионы, приводятся в нормативное состояние спортзалы и раздевалки в школах.

Только за последние несколько лет появились новые современные стадионы у гимназии №1, школ №115, №122, у краевого индустриального техникума. До этого завод обустроил многофункциональный стадион в лицее №4. В школе №102 помимо уличной спортивной площадки построен современный спортзал.

В этом году подшефной школе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» №102, именуемой в настоящее время «Петролеум+», исполняется 65 лет. В качестве подарка к столь значимому событию учреждение образования получит от завода современный скалодром.

В настоящее время в школе уже завершаются работы по оборудованию нового спортивного объекта, который в будущем станет площадкой как для физического развития и подготовки учащихся, так и для профориентационных мероприятий. В планах у руководства школы, помимо спортивной секции, — организовать на базе нового скалодрома профориентационную подготовку и даже проводить региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» по направлению «промышленный альпинизм».

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